Engellilerin Siyasi Temsili ve Hakları İçin Talepler

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, 2024 yerel seçimlerine giderken engelli yurttaşların siyasi temsilinin önüne geçilmemesi ve engellilerin haklarının temel insan hakları bağlamında görülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, engellilerin istihdamının artırılması, engelli aylığının asgari ücret düzeyinde olması, evde engelli bakım hizmetinin genişletilmesi ve engelli sağlık kurulu raporlarının ücretsiz verilmesi gibi taleplerde bulundu.

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, "2024 yerel seçimlerine giderken tüm siyasi partilerin belediye başkanlıkları ve belediye meclislerinin seçiminde engelli yurttaşların siyasi temsilinin önüne geçmemesi, engellilerin siyasi temsiline alan açması da temel taleplerimizdendir." ifadesini kullandı.

Özsaygı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de engellilerin yaşadıkları en temel sorunları ve taleplerini anlattı.

Türkiye'de engellilerin iş gücüne katılım oranının yüzde 22,1 olduğunu belirten Özsaygı, "Bu oran kadın engellilerde yüzde 12,5 düzeyindedir. Engellilerin istihdamının artması ve yoksulluğunun önlenmesi amacıyla her yıl en az 10 bin atama yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Engelli aylığının da en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini işaret eden Özsaygı, evde engelli bakımı hizmetinin kapsamının genişletilip ihtiyaca cevap verir hale getirilmesi talebini de iletti.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu verilirken sadece tıbbi değil sosyal ve toplumsal kriterlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini aktaran Özsaygı, "Engelli Sağlık Kurulu Raporları tartışmasız tüm kamu ve özel kurumlar tarafından dikkate alınmalıdır. Engellilerin zorunlu olarak kullandıkları tıbbi malzemelerden ve ilaçlardan katkı payı alınmamalıdır. Engelli Sağlık Kurulu Raporları her koşulda ücretsiz verilmelidir. " değerlendirmesini yaptı.

Özsaygı, engellilerin haklarının temel insan hakları bağlamında görülmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2024 yerel seçimlerine giderken tüm siyasi partilerin belediye başkanlıkları ve belediye meclislerinin seçiminde engelli yurttaşların siyasi temsilinin önüne geçmemesi, engellilerin siyasi temsiline alan açması da temel taleplerimizdendir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesinin de talepleri doğrultusunda Türkiye'de zihinsel ve psikososyal engelli bireylerin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Türkiye'de, 28 Ekim 2009'dan bu yana, hiçbir çekince koymadan yürürlüğe konulan BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'nin düzenlediği tüm haklar Sözleşme'nin gerektirdiği şekilde, tam olarak uygulanmamaktadır."