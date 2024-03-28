Engellilerin Resim Workshop Sergisi Açıldı

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi paydaşlığında engellilerin katılımıyla gerçekleştirilen "Resim Workshop" projesinin sergisi ziyarete açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde hizmete sunulan engellilerin yaratıcılıklarını geliştirilmesi ve özgün sanat eserleri oluşturmalarına fırsat tanınması amacıyla 25-28 Mart tarihleri arasında "Resim Workshop" programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı işbirliğinde gerçekleştirilen programda, üniversite öğrencilerinin desteğiyle 22 engellinin engelsiz düşleri tuvallere işlendi.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını arttırmayı ve sanatla buluşturmayı hedefleyen program kapsamında engellilerin hayal dünyalarından oluşan resimler, Gazi Üniversitesi Malik Aksel Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.