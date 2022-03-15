Engellilerin dünyasında aşk ve seks | "İnsan hayatın tadını çıkarmalı"

Bilişsel bozukluğu olan kişilerde aşk ve seks genellikle tabu bir konudur. Almanya'nın Hannover kenti yakınlarındaki Langenhagen'de Lebenshilfe adlı bir yardım kuruluşuna ait yurtta ise durum farklı: "Herkes yakınlaşma ihtiyacını kendi belirlediği şekilde yaşayabilmelidir" ilkesini benimsemişler.

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