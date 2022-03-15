Engellilerin dünyasında aşk ve seks | "İnsan hayatın tadını çıkarmalı"
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Bilişsel bozukluğu olan kişilerde aşk ve seks genellikle tabu bir konudur.
Bilişsel bozukluğu olan kişilerde aşk ve seks genellikle tabu bir konudur. Almanya'nın Hannover kenti yakınlarındaki Langenhagen'de Lebenshilfe adlı bir yardım kuruluşuna ait yurtta ise durum farklı: "Herkes yakınlaşma ihtiyacını kendi belirlediği şekilde yaşayabilmelidir" ilkesini benimsemişler.
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