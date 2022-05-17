Engellilerin bir günlük askerlik sevinci - Haberler

RİZE (AA) - Rize' de 19 engelli "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığının bahçesine aileleriyle gelen engelliler, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende engelliler, Türk bayrağına el basarak yemin etti, bayrak geçişiyle protokolü selamladı.

Rize Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, bugün burada vatan, bayrak ve devlet sevgisini gördüklerini söyledi. Her Türk genci için asker kıyafeti giydiği günün, hayatının anlamlı, en güzel ve özlenen günlerinden olduğunu ifade eden Çeber, "Engelli kardeşlerimiz de engelleri ne olursa olsun 'Biz de bu üniformayı giyeceğiz ve ihtiyaç olduğu zaman da hangi görev verilirse yapmaya hazırız.' mesajını vermiştir. Biz asker milletiz. Vatan savunması engel tanımaz. Engelli kardeşlerimizin verdiği mesajın özü budur." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ise temsili askerlik için gelen 19 kişi ve ailelerini ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Engelliler adına konuşan Murat Ganiment, engellilerin toplumun bir gerçeği olduğunu, bu gerçeği Türk Silahlı Kuvvetlerinin gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Yıllardır içimizde bir ukde olan bu kutsal görevi yapma fırsatını bizlere verdi. Bir günlük de olsa böyle kutsal bir vazifeyi yapmanın bizleri ne kadar duygulandırdığını anlatmam mümkün değildir. Biz engelliler bugün burada büyük bir sevinç duyduğumuz asker ocağına gelmenin ve hayallerimizi süsleyen şerefli Türk askerinin üniformasını giymenin onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bize bu sevinci tattıran Jandarma teşkilatı mensuplarına teşekkür ederiz."

Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Dedebağı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Rize Askerlik Şube Başkanı Personel Albay Yalçın Öcal, Rize Sahil Güvenlik Bot Komutanı Astsubay Başçavuş Kürşat Taştan, daire müdürleri ve diğer davetliler katıldı.