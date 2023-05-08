ENGELLİLERE TEMSİLİ ASKER EĞLENCESİ

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 engelli öğrenciye asker eğlencesi ve uğurlama töreni yapıldı. Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde bulunan Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından 1, 2 ve 3 kademede eğitim gören engelli öğrenciler Mehmet Ergül, Mustafa Ali Altunkılınç, Yasin Türk ve Barış Duygulu için okul bahçesinde temsili asker eğlencesi ve uğurlama töreni düzenlendi. Temsili törene Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Kuran-ı Kerim okunması ile devam etti. Temsili askere uğurlanacak öğrenciler önce davetlilere şiir okudular ve şarkılar söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli folklor hocası İlhan Yeşilyurt öğrenciler için zeybek gösterisi yaptı. Törenin devamında kına yakma merasimi gerçekleştirildi. Çocuklarının ellerine kına yakan anneler duygulandı. Eğlenceye diğer engelli öğrenciler, okulun öğretmenleri ve aileler de katıldı. Katılımcılar temsili askere gidecek öğrencilere harçlık verdi.