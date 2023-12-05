- Engellilerden ve ailelerinden Filistin yararına hayır panayırı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde engelliler ve aileleri tarafından Filistin ve Gazze yararına hayır panayırı düzenlendi.

Ahlat Engellilerle El Ele Dayanışma Yardımlaşma ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan hayır panayırı yoğun ilgi gördü. Hayır panayırında hem engelli aileleri hem de engelliler tarafından hazırlanan yöresel ev yemekleri, tatlılar ve çeşitli el emeği ürünler satışa sunuldu. Panayırın tüm geliri ise İsrail tarafından saldırılara ve soykırıma uğrayan Filistin halkına bağışlanacak. Düzenledikleri hayır panayırı ile ilgili açıklamada bulunan Ahlat Engellilerle El Ele Dayanışma Yardımlaşma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, "Engelliler günü dolasıyla tüm engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle birlikte ortak bir hayır panayırı düzenledik. Geliri Gazze'deki kardeşlerimize bağışlayacağız. Çok güzel bir atmosfer vardı. Yılda bir kez bizim için çok önemli ve anlamlı olan engelliler gününde bu defa Filistinli kardeşlerimiz için yardım yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün bizler yalnız bırakılmadık. Bir gün değil her gün hatırlanmak dileğiyle günümüz kutlu olsun. Dernek olarak Engelleri Birlikte Aşıyoruz projemiz kapsamında açılan kursumuzda özel bireyler ve engellilerin yapmış olduğu ürünlerde var. Yine engelli ailelerin yaptığı yöresel lezzetlerde satışa sunuldu. Buradan elde ettiğimiz geliri oradaki kardeşlerimize bağışlayacağız" dedi.

Hayır panayırına katılan vatandaşlardan Aysel Yılgar ise, engelli bireyler ve aileleri tarafından Filistin yararına açılan panayırda çok güzel ürünler olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Düzenlenen hayır panayırına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Karteler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.