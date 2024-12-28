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Engellilerden ÖTV Düzenlemesine Tepki

Engellilerden ÖTV Düzenlemesine Tepki
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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, engelli araçlarına yönelik ÖTV düzenlemesi hakkında basın açıklaması yaparak, düzenlemenin engellileri sosyal hayattan kopardığını vurguladı ve eleştirilerde bulundu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri, engelli araçlarına yönelik ÖTV düzenlemesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Konfederasyon üyeleri adına basın açıklamasını Konfederasyon sözcüsü Derya Arslantürk okudu.

ÖTV düzenlemesiyle getirilen yenilikleri aktaran Arslantürk, "ÖTV Kanunu değişikliğiyle 10 yıllık yenileme süresi ve yüzde 40 yerlilik oranı engellileri sosyal hayattan koparıyor." ifadesini kullandı.

Engellilere yönelik politikaların hazırlık süreçlerine engelli sivil toplum kuruluşlarının katılmasını isteyen Arslantürk, ÖTV düzenlemesine yönelik eleştirilerde bulundu. Arslantürk, düzenlemeyi engellilerin yaşam hakkını, özgürlüğünü ve temel insan haklarını hiçe sayan bir düzenleme olarak gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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