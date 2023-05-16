ENGELLİLER TEMSİLİ ASKERLİK YAPTI

BURDUR'da 15 engelli genç 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Binbaşı Maruf Kışlası'nda bir günlük temsili askerlik yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Şeker Meydanı'nda kına töreni düzenlendi. Daha sonra engelliler ve aileleri Şeker Meydanı'ndan Binbaşı Maruf Kışlası'na kadar davul zurna eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mukaddes Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, engelli aileleri ve temsili askerlik yapacak engelli gençler katıldı.Binbaşı Maruf Kışlası'nda 58'inci Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Yavuz Çankaya tarafından karşılanan engelli gençler ve ailelerine Albay Çankaya tarafından Binbaşı Maruf Kışlası'nın tarihçesi hakkında bilgi verildi. Birliğe kayıt kabul işlemleri yapılan engelliler asker kıyafetleri giydirildikten sonra eğitim alanına götürüldü. Düzenlenen yemin törenine Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Serdar Erkan Ergil, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, 58'inci Komando Alay Komutanı Albay Yavuz Çankaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mukaddes Kılınç ile engelli aileleri ile temsili askerlik yapacak engelliler katıldı. Alay sancağının yerini almasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler silah üzerine el koyarak yemin etti. Törende konuşan Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Serdar Erkan Ergil, "Bugün ayrılmaz bir parçamız olan engelli vatandaşlarımızın kutsal askerlik görevini yerine getirmesine imkan sağlayan temsili askerlik hizmetindeki ant içme törenini gururla yerine getirdik" dedi.Temsili askerlik yapan gençlerin teskere belgeleri protokol üyeleri tarafından verilmesiyle tören sona erdi.Temsili askerlik yapan 20 yaşındaki engelli Furkan Korkmaz'ın annesi Hülya Korkmaz, "Çok mutluyum. Büyük oğlumda da bu mutluluğu yaşamıştım. Bir günlüğüne de olsa bu mutluluğu tatmaktan çok mutluyum" dedi. 24 yaşındaki Veli Topay'ın babası Hüseyin Topay da "Çok mutluyuz. Bize bu mutluluğu tattıran herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. (DHA)