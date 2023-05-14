ENGELLİLER, REHABİLİTE İÇİN KURULAN SERAYA DOMATES VE SALATA FİDESİ DİKTİ

ERZURUM Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kurulan seraya engelliler, domates ve salatalık fidesi dikti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, "Özel bireylerimizin kendi elleriyle ekmeleri ve onların yeşerme sürecini takip etmeleri zihin dünyaları ve psikolojik açıdan çok faydalı" dedi.

Engelliler Haftası sebebiyle Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkez Aziziye ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurulan seraya 732 adet domates ve salata fidesi hediye etti. Merkezde kalan engelliler, sebze fideleri tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarının yardımlarıyla toprakla buluşturdu. Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş'ın da katıldığı etkinlikte dikimle ilgili bilgi verilen engelliler, fideleri diktikten sonra can sularını da verdi.

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Engelliler Haftası sebebiyle etkinliğin düzenlendiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, "Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan çocuklarımız ve özel bireylerle seraya 732 adet domates ve salata fidesi diktik. Özel bireylerimizin kendi elleriyle ektikleri bitkilerin yeşermesi sürecini takip etmeleri zihin dünyaları açısından, psikolojik açıdan çok çok faydalı. Büyük bir umutla büyütüyorlar. Seraya ekttikleri bitkiyi ertesi gün 'Ne kadar büyüdü' diye gelip bakabiliyorlar. Bir de yetişen salata ve domatese dokununca, yiyince somut olarak varlığını hissedince daha mutlu olduklarına şahit oluyoruz. Onun için bu etkinliği çok anlamlı buluyorum. En güzel rehabilite doğa ve tabiatla iç içe olmaktır. Doğal bir terapidir" diye konuştu.

Sebze fidelerinin toprakla buluşturulmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, engellilere defter, kalem ve şapka hediye ederek birlikte fotoğraf çektirdi.(DHA)