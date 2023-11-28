Engelliler İçin Mavi Kapak Kampanyası Başlatıldı

Kastamonu'da bir düğün salonunda, engelliler tekerlekli sandalyeye kavuşsun diye mavi kapak kampanyası başlatıldı. Düğün salonu çalışanları, düğünlerde içilen suların mavi kapaklarını toplayarak engellilere yardım etmek için çaba sarf ediyor.

Kastamonu'da bir düğün salonunda, engelliler tekerlekli sandalyeye kavuşsun diye mavi kapak kampanyası başlatıldı.

Kentte düğün salonu işleten Seher Beleç ve çalışanları, düğünlerde içilen suların kapaklarının çöpe gitmemesi için harekete geçti.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile irtibata geçen Beleç, çöpe giden mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alınmasını istediklerini söyledi. Bunun üzerine düğünlerde içilen suların mavi kapaklarını toplamaya başlayan düğün sarayı çalışanları, bu sezon toplanan 20 çuval kapağı derneğe teslim etti.

"Mavi kapak kampanyasına herkesi destek olmaya davet ediyoruz"

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine bu tür kampanyaların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Mavi Kapak Farkındalık Kampanyası kapsamında Ünal Düğün Sarayı ekibinin topladığı kapakları teslim aldıklarını kaydeden Boyraz, "Salon personeli ve sahibinin duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir tek kapağı bile boşa harcamadan günlerce toplamışlar. Sezon boyunca topladıkları 20 çuval kapağı teslim aldık. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Mavi kapak kampanyasına herkesi destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Esenler Belediyesi ile ortaklaşa çalışmanın yapıldığını dile getiren Boyraz, "Esenler Belediyemize kapakları gönderiyoruz onlar da bize manuel sandalyelerimizi teslim ediyorlar. Sezon boyunca toplanan 20 çuval kapakla 2 tekerlekli sandalye alacağız. Bir tanesini özel bireyimize bir tanesini de yaşlı büyüğümüze teslim edeceğiz." diye konuştu.

"İnşallah bizim yaptığımız bu farkındalık herkese vesile olur ve kapak biriktirirler"

Düğün salonu sahibi Seher Beleç ise faydalı bir iş yaptıkları için mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Her yıl 150'ye yakın düğün yapıyoruz. Düğünlerde ikram edilen suların kapaklarını personelimizle beraber topladık. Düğünlerde kapaklar boşa gitmesin, engellilerimizin için kullanılsın düşüncesiyle toplamaya başladık. Her düğünden sonra personelimiz kapakları masalardan tek tek toplayarak gördüğünüz gibi bu kadar kapağa ulaştık. Engelli kardeşlerimizin yüzünü güldürdüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah bizim yaptığımız bu farkındalık herkese vesile olur ve kapak biriktirirler."

Çalışanlardan Arda Bekaroğlu da 3 yıldır düğün salonunda çalıştığını belirterek, "Kapakları çöpe atıyorduk. Ne yapabiliriz diye düşünürken mutfakta Ümran abla var, böyle bir şeyden bahsetti. Biz de memnun olduk ve toplayamaya başladık. Her bir engelli kardeşimize iyiliğimiz dokunacağı için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.