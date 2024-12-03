Engelliler İçin Bakım Maaşı Talebi

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, devletin ağır engellilere bakan kişilere aylık ödediğine dikkati çekerek, "Bu bakım maaşının bakılan kişinin uhdesine verilmesini ve bu kişinin istediği kişiye bakımını sağlatmasını talep ediyoruz." dedi.

Demirci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla federasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993'te aldığı kararla 3 Aralık'ın engelli sorunlarının ve çözüm yollarının tartışılarak gündeme getirildiği bir gün olarak değerlendirildiğini belirten Demirci, bu yıl günün savaşların olduğu döneme denk geldiğini söyledi.

Suriye, Gazze, Lübnan ve Ukrayna'da birçok engellinin mağduriyet yaşadığını ifade eden Demirci, "Dolayısıyla engelli örgütlerinin yapması gereken şey savaşların durdurulmasını talep etmektir. Bu sıradan bir talep veya ideolojik talepten öte zorunluluktur. Çünkü savaşlar daha fazla engellinin ortaya çıkmasına yol açan en önemli unsurlardan birisidir." dedi.

Demirci, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik ile engellilere aylık bağlanırken toplam hane gelirinin dikkate alındığını anlatarak, bunun yerine kişi gelirine göre düzenleme yapılmasıyla engellilerin mağduriyetinin önüne geçilebileceğini kaydetti.

Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 7. maddesine göre çıkarılan yönetmelikle ağır engelliye bakan kişiye devletin aylık ödediğini söyleyen Demirci, "Bakıcısına ve ailesine bu ödendiği zaman kişi onlara bağımlı bir yaşam sürdürmek zorunda kalıyor, sorunlar yaşıyorlar. Bu nedenle biz yönetmelikte bir değişiklik yapılarak bu bakım maaşının bakılan kişinin uhdesine verilmesini ve bu kişinin istediği kişiye bakımını sağlatmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Engellilerin binalara, internet sitelerine ve mobil uygulamaya erişimlerinde ciddi sorunlar yaşadığını aktaran Demirci, erişilebilirlik kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesini ve erişilebilir olmayan mobil uygulamalar ile internet sitelerinin düzeltilmesini istedi.