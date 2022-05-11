Engelliler haftasıyla alakalı dernek başkanı Ömer Ergül bir mesaj yayınladı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (Bültenler) - Engelli insanların sağlık, rehabilitasyon, çevre, eğitim ve istihdam alanlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Mayıs ayının ikinci

haftası Engelliler Haftası olarak ele alınmakta. Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede 10–16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak kabul görüyor. Bu hafta süresince yine birçok etkinlikler faaliyetler gerçekleştirilecek, her zaman alışık olduğumuz "bizler sizleri çok seviyoruz, yanınızdayız, sorunlarınızı çözmek için elimizden geleni yapacağız" tarzında konuşmalar yapılacak. Bu hafta içerisinde farkındalık oluşturmaya yönelik birçok etkinlikler yapılmasına rağmen ne yazık ki değişen bir şey olmuyor. Bu hafta boyunca yapılan bütün etkinlikve programlarınhepsi de engelliler haftası geçtikten sonra ne yazık ki unutuluyor, süslü püslü yapılan konuşmalar havada uçup gidiyor. yıllardır söyledik ve yine söylüyoruz. Engelliler haftası kutlamaların yapılacağı bir hafta değildir. Bu hafta içerisinde engelli sorunlarına çözümler aramaya yönelik etkinlikler yapılması gerekir. Bugün 11 Mayıs Çarşamba. 11 Mayıs tamamen bize, yani görmeyenlere ayrılmış bir gün. Bu nedenle biz Bafra görme engelliler olarak şimdi burada sizlerleyiz, sizlere kendimizi anlatmaya çalışıyoruz.

Derneğimiz 2013 tarihinde kurulmuş bir dernektir. 9 yıldır başta görme engelliler olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızınsorunlarını çözüm aramayayönelikçalışmalar gerçekleştiriyoruz. Son dönemlerde moda olan tabirle farkındalık duygusunu yaşamak isteyen herkesi derneğimize bekleriz.

Şimdi gelin tam da farkındalık demişken, sizlerle sosyal yaşamdaki farkındalıklar üzerine birkaç soru türetelim.

biliyor musunuz? Her gün yüzlerce engelli birey, kaldırımlarda rahatça yürüyebilmek için, evet sadece yürüyebilmek için mücadele veriyor. Kaldırımların ortasına dikkatsizce ve düşünülmeden yerleştirilen dondurma dolaplarının, çiçek tarhlarının, otobüs duraklarının, gazeteliklerin bir görme engellinin yürüyüşünü ne kadar zorlaştırdığının farkında mısınız?

Kaldırımlardaki sarı bantların sadece ve sadece görme engelliler için hazırlandığının, bu nedenle özellikle dükkan önlerinde ürün teşhir edilen dolapların, gazeteliklerin sarı bantlar üzerine konulmaması gerektiğinin, sarı bantların asla farklı amaçlarla işgal edilmemesi gerektiğinin farkında mısınız?

Sarı bant, kaldırımgibi yürüme alanlarının oldu bitti mantığıyla yapılarak görme engellilere danışılmadan yapıldığının farkında mısınız?

Beyaz bastonuyla caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir görme engellinin yasalar önünde önceliği olduğunun farkında mısınız?

Beyaz bastonuyla yürüyen görme engellilerin dilenci zannedildiğinin farkında mısınız?

Yolda bir görme engelliye ulaşım konusunda yardımcı olmak istediğinizde ya da bir görme engelli sizden yardım rica ettiğinde, birlikte yürümeniz gerektiğinde sizin adımlarınızı takip edebilmesi açısından onun sizin kolunuza girmesi gerektiğinin farkında mısınız?

Tüm kaldırımların, toplu taşıma araçlarının ve binaların yasalar ve uygarlık gereği engellilere uygun olması gerektiğinin farkında mısınız?

Bafra'da görme engellilerin duraklarda dolmuşun geldiğini söyleyecek kimse yoksa saatlerce dolmuş beklediklerinin farkında mısınız?

Bafra Samsun arası minibüslerde engellilere yüzde 30 indirim yapıldığı halde ancak şoförler tarafından bu indirim uygulanmadığının farkında mısınız?

Bafra'da engellilerin istihdam sorununun hat safhada olduğunun farkında mısınız?

Eğitimde kaynaştırma yönteminde engelli ve engelsiz öğrencilerinin uyum sorunlarının, eğitimli eğitmen yetersizliğinin farkında mısınız?

Velilerin yanı sıra çocukların da önyargılar yüzünden okullarında engelli çocuk gördüklerinde yanlış ve kalp kırıcı tepkiler verdiklerinin farkında mısınız?

Engelli istihdamında "ben yaptım oldu" mantığıyla, "bankamatik memuru" diye bir iş pozisyonu uydurulduğunun farkında mısınız?

Engelli bireylerin üstün yanları göz önüne alındığında topluma olağanüstü faydalar sağlayabileceklerinin farkında mısınız? Bir görme engellinin yaygın mesleklerinin ötesinde el sanatlarından parfüm sektörüne kadar pek çok sektörde ustalaşabileceğinin farkında mısınız?

Üniversite ya da kamu seçme sınavlarında kabartma alfabe olan Braille ile soru hazırlanmadığı için soruların görme engellilere görme engelsizler tarafından okunduğunun farkında mısınız?

Aynı şekilde oy pusulalarında Braille alfabesi kullanılmadığı için görme engellilerin seçim kabinlerine yalnız giremediklerinin farkında mısınız?

Bankalarda, noterlerde görme engellilere halen şahit istendiğinin, bir görme engelli profesörlüğe dahi yükselmiş olsa, ilkokul mezunu bir görme engelsizin ona şahitlik edebildiğinin farkında mısınız?

Halen pek çok engellinin maddi ve kültürel sorunlar nedeniyle evlerinden çıkamadıklarının, zor koşullarda yaşadıklarının, özellikle kimsesiz, yoksul ve yaşlı engellilerimizin çeşitli bakımevlerinde olumsuz koşullarda yaşadıklarının farkında mısınız?

Peki engelli sorunlarını anlatmakla bitiremeyeceğimin farkında mısınız?

Bu hafta pek çok okulda, pek çok şehirde, pek çok ilçede engellilere ait etkinlikler düzenlenecek; farkındalık organizasyonları yapılacak.

Elbette dünden bugüne pek çok büyük adım atıldı, daha önce daha kapalı olan dünyamız nispeten daha çok açıldı. Önyargılar ve ezberci yaklaşımlar azaldıkça dünyamız daha da açılacak, daha da aydınlanacak. Engelleri tek başımıza değil hep beraber kaldıracağız.

En azından sizler, bu sözlerle ulaştığımız sizler, belki üç kişi, belki üç yüz kişi bu akşam evlerinize giderken bu konuda birkaç bilginin daha farkına varmış olacaksınız.

Bizler görme engellilerden hareketle ülkemizdeki tüm engellilerin sesi olmaya çalışıyoruz.

Sesimizi sevgimizle yükseltiyoruz. Hep birlikte daima güzellikleri fark edebilmeyi diliyoruz.

Teşekkür ederiz." Dedi.

Bültenler / Güncel