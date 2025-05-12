Engelliler Haftası'nda Özel Sporcular İçin Halı Saha Açılışı

İzmir'de Engelliler Haftası kapsamında, özel sporcular için yaptırılan halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının katkılarıyla Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Okulu'nda inşa edilen sahanın açılışı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ve İzmir protokolüyle birlikte yapıldı.

Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Konferans Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, engelli bireylere yönelik hizmetlerin her geçen gün geliştiğini söyledi.

Hayatının bir döneminin Almanya'da geçtiğini belirten Elban, "1980'li yıllarda Almanya'da yaşarken Türk komşumuzun engelli bir çocuğu vardı. Onu servis aracıyla alıp okula götürüyorlar, akşam aynı araçla evine bırakıyorlardı. Bunu duyduğumuzda bize farklı, hatta ütopik geliyordu. Bugün ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilere verilen hizmetler, o dönem imrenerek baktığımız örneklerin çok daha ötesine geçti. Bu hizmetler artık sadece bir görev değil, sevgiyle yapılan bir emek işi." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Okulu'nun altyapısının örnek nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Bu özel evlatlarımız ve onları destekleyen aileleri her türlü takdiri hak ediyor. Devlet, hükümet ve kurumlar olarak her zaman yanlarındayız." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı ve Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Birol Aydın da özel bireylere verilen desteğin önemine dikkati çekti.

Aydın ve Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları, Vali Elban ile protokol üyelerine forma hediye etti.

Programda, halk oyunları gösterisi ve ritim dinletisi sunuldu.