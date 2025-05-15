Engelliler Haftası'nda Özel Eğitim Öğrencilerinin Sergisi Açıldı

Engelliler Haftası'nda Özel Eğitim Öğrencilerinin Sergisi Açıldı
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Trabzon'un Of ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen sergide, öğrencilerin yaptığı el emeği ürünler sergilendi. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, sergide emeği geçenleri tebrik ederek, öğrencilere desteklerinin süreceğini ifade etti.

Trabzon'un Of ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla öğrencilerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, güzel ve başarılı eserlerin bir araya geldiğini söyledi.

Demirer, sergide emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "Sergi sayesinde el emeği göz nuru eserlerin tanıtımının sağlanmasının yanında öğrencilerimiz kendilerine ve okullarına bir gelir de elde etmiş olacaklar. Bizler de bu konuda kendilerine gerekli desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Demirer ile beraberindeki protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini kesti.

Sergiye, Of Belediyesi Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, Kamu-Sen Trabzon İl Başkanı Coşkun Dilber, Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Hüseyin Aygün, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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