Engelliler Haftası'nda Duygu Dolu Etkinlik

Engelliler Haftası'nda Duygu Dolu Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte şiirler okudu, müzik dinletileri sundu ve zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinliğe katılan protokol ve veliler, öğrencilerin performansına eşlik etti.

Demirci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Sevgi varsa engel yoktur" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu, zeybek gösterisi sundu.

Öğrencilerin seslendirdiği "Mavi Boncuk", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" ve "Sev Kardeşim" şarkılarına protokol ve veliler de eşlik etti.

Öğretmenler Dürdane Çataler ve Mürüvvet Hepyürekliler'in koordinasyonunda hazırlanan, çiçek figürleriyle sahnelenen "Hepimiz aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz" adlı gösteri izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

Etkinliğe Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara da katıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti

Yolda yürürken fenalaştı! Bekçi hemen hastaneye götürdü ama...
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.