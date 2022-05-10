- Engelliler Haftası'nda çelenk sunumu krizi

KARABÜK - Karabük'te Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende davet edildiği halde çelenk sunumu yapamayan Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sevim Karaman kürsüye çıkarak duruma tepki gösterdi.

Engelliler Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Karabük'te de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından hazırlanan program dolayısıyla Kent Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu karar gereği 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile kutlandığı söyleniyordu. Araştırmalarımıza göre Osmanlı Döneminden bu tarafa engellilere devletimizin, milletimizin desteğiyle 1985 yılında Türkiye'de Engelliler Haftası kutlanmaya başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye genelinde yapmış olduğu hizmetler göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir" dedi.

Yılmaz, Karabük'te yaklaşık 2 bin 500 kişiye evde bakım hizmeti verildiğini ve aylık 3 milyon 600 bin TL katkı sağlandığını aktardı.

Katılımcılara teşekkür eden Yılmaz, bu haftanın çeşitli etkinliklerle kutlanılmaya devam edeceğini belirtti.

"Çelenk sunumu krizi"

Konuşmanın ardından kürsüye çıkan Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sevim Karaman, törene davet edilmelerine rağmen listede isimlerinin bulunmamasından dolayı çelenk sunumu yapamadıklarını belirterek tepki gösterdi. Konuşmakta zorluk yaşayan Karaman'ı sakinleştirmeye çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sezgin Küçüktepe, yanlış anlaşılma olduğunu ifade ederek dernek yöneticilerini sakinleştirdi.

Kısa süreli kriz birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.