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Engelliler Haftası Kermesi Salıpazarı'nda Yoğun İlgi Gördü

Engelliler Haftası Kermesi Salıpazarı'nda Yoğun İlgi Gördü
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen kermese ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen gelirin engelli derneğine bağışlanacağı belirtildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla kermes açıldı.

Salıpazarı Anadolu Lisesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermese ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kermese, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toroman, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, İlçe Müftüsü Furkan Avcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Karaca, "Salıpazarı Anadolu Lisemizin düzenlemiş olduğu bu anlamlı kermeste emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kermesten elde edilen gelirin, ilçedeki engelliler derneğine bağışlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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