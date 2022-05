Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Keşan Kent Müzesi önünden saat 10.30 sıralarında başlayan farkındalık yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan TSO, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Zihinsel Engelliler Derneği, Keşan Engellileri Koruma Derneği, KİSEV işbirliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, engelli dernekleri temsilcileri ve üyeleri, KİSEV Yönetimi, daire amirleri, birim müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonrasında Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, haftanın önemi ile ilgili konuşmalar gerçekleştirildi, ikramlarda bulunuldu.

SÖNMEZ: ENGELLI YAŞAMLARININ ENGELSIZ BIR

HALE GELMESI GÖNÜLDEN DILEĞIMIZDIR

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan buradaki programda ilk olarak Keşan Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Emine Sönmez kürsüye geldi ve engelli dernekleri adına düşüncelerini paylaştı.

Sönmez, şunları söyledi: "Toplumsal bilinci artırmak için Birleşmiş Milletler, 3 Aralık 1992'de Dünya Engelliler Günü'nü, 10-16 Mayıs'ta da Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkenin kabul etmesiyle Engelliler Haftası gündeme gelmiştir. Engelli sorunları, engelli gereksinimleri, engellilerin bir toplum içinde var olabilmeleri için neler yapılması gerektiği konuşulmaya başlanmıştır. Engelli Haftası'nın başlangıç gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. 2002 yılında faaliyete geçen derneğimiz geçen zaman içinde toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık yaratılması için pek çok çalışmalar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir."

Nüfusun %10'unun engelli bireylerlerden oluştuğunu kaydeden Emine Sönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü "Engellilerin yaşam kalitesinin sürdürülmesi, engelli yaşamlarının engelsiz bir hale gelmesi gönülden dileğimizdir. Günümüz koşulları engellileri daha da zor bir duruma getirmiştir.Faaliyete başladığımız yıllarda önümüzde iki hedefimiz vardı. Birincisi zihinsel engellilerin eğitim alabilecekleri bir eğitim-öğretim kurumuydu.Bunu çok çabalayarak gerçekleştirdik. Emeği geçen, katkıda bulunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. İkincisi ailelerini kaybettikten sonra yaşayabilecekleri bir merkezdi. Bu konuyla ilgili olarak da güzel gelişmeler yaşandığını söyleyebiliriz. Umut ediyoruz, umut etmeye de devam edeceğiz. Engellisine sahip çıkan, O'nun refahı için çevresine bile yardımcı ülkeleri izliyoruz. Umarız bizler de böyle olabiliriz. Müjdeli günlerin yakın olması dileğiyle herkese engelsiz günler diliyoruz."

HELVACIOĞLU: KENDİMİZİ <ENGELLİ DOSTU

BELEDİYE VE ŞEHİR> OLARAK TANIMLIYORUZ

Sönmez'in konuşmasının ardından kürsüye Keşan Belediye Başkanı, KİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu geldi.

Keşan'ı engelsiz bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek konuşmasına başlayan Helvacıoğlu, "Engelliler Haftası'nda onları anlamak, yaşamak ve farkındalık oluşturmak için biraradayız. Keşan Belediyesi olarak kendimizi <Engelli Dostu Belediye ve Şehir> olarak tanımlıyoruz. Geriye bakmadan sürekli ileriye gitmek için çalışıyoruz. Sözde değil özde, lafla değil projeyle, Gönül Belediyeciliği anlayışıyla, <İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın> prensibiyle engellilerimiz için çalışıyoruz. Yerel yönetim ve engelli kardeşlerimizle ilişkilerimizi 3 temel üzerine kurduk.Bu temellerden biri destek vermektir. Hizmette ikinci ayağımız kurumsallaşmaktır. Üçüncüsü ise farkındalık yaratmaktır." dedi.

"TRAKYA'DA ENGELLİLER İÇİN ÖRNEK

BİR BİRLİKTELİK OLUŞTURDUK"

Destek vermek anlamında her bir Keşanlının gurur duyacağı ilk ve enlere imza attıklarını ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Keşan'da engelli kardeşlerimiz için ilklere, enlere imza atılmıştır. İlk kez engelsiz plajları hizmete sunduk. İlk kez hizmet evinizde uygulamasını başlattık. İlk kez kişisel bakım ve cilt bakımı hizmetlerini başlattık. Trakya'da en fazla akülü sandalyeyi belki de Keşan'da bizler armağan ettik. Bir seferde en fazla engelli öğrenciye KİSEV organizasyonunda destek verdik. KİSEV'in 3/1'lik kısmını engellilere ayırdık. Engelli istihdamına yönelik örnek ve somut girişimler yine Keşan'da oldu. İkinci olarak kurumsallaşma adına engellilerimiz için rol modeller ortaya koyduk. Başlı başına KİSEV bir büyük buluşma ve örnek bir organizasyondur. Geçen yıl Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte hazırladığımız SOGEP Engelsiz Keşan Projesi aslında her İl'e ve ilçeye örnektir. Önümüzdeki hafta buranın temelini atacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi çalışmamız içeriğiyle, sosyal ve ekonomik faydası ile örnek bir projedir. Engelli Yaşam Vakfı başta olmak üzere ilgili STK'larla sürdürülebilir ve proje bazlı çabalarımız yine devam edecek. Ve üçüncü olarak farkındalık yaratmak adına önemli çabalar verdik. Kaymakamız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İlçe Merkezi'miz, belediyenin ilgili birimleri ile güzel çalışmalara ve birlikteliklere imza attık. Kortejler ve farkındalık yürüyüşleri, medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen çabalar, Gönül Gözleri Buluşuyor gibi nice etkinlikler, engelli okulları ve organizasyonlarına yönelik girişimler, engellilerimizle iftarlar, onların yararına kermesler, hep farkındalık temeli üzerine kurulu adımlarımızdır. Engellilerimizi yılda sadece 2 kez değil her gün hatırlıyor ve hizmetler üretiyoruz. Bir gün bizlerin de engelli olabileceğini çok iyi biliyoruz. Bizler de her birimiz engelli adayıyız. Trakya'da engelliler için örnek bir birliktelik oluşturduk. Ne mutlu bize ki engellilerimizin gönüllerinin içindeyiz. Adımlarımızı bundan sonra daha sağlam ve hızlı atacağız. Keşan bir ve beraber olduktan sonra neleri başarmadı ki"

"BUGÜN OLDUĞU GIBI BUNDAN SONRA DA ENGELLI

KARDEŞLERIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yürüttükleri çalışmaların engelli dostlara bir lütuf değil eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslimi olduğunun altını çizen Helvacıoğlu, "Elbette yeterli değildir. Bugün Keşan'da oturan her bir engellinin hayatı daha da kolaylaşmalıdır. Günlük ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmelidir. Daha fazla sosyalleşebilmeli, üretebilmeli, mutlu olabilmelidir. Bizler daha fazla duyarlı olmalıyız. Daha fazla empati kurmalıyız. Daha fazla kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri kaldırmalıyız. İnanın bu bizim faydamızadır. Bu Keşan'ın faydasınadır. Keşan'ın sosyal dokusu böyle gelişir. Keşan böyle zenginleşir. Keşan böylece, daha çağdaş, daha güçlü ve daha yaşanılır bir yer olur. Keşan'ımızı bu konuma getirmeden hiçbirimize durmak, dinlenmek yok. Biz bugün olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Onlara dair projelerimize devam edeceğiz. Engellerin başarımızı engellemesine izin vermeyeceğiz. Hepimiz, hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz izin vermezsek inanıyorum ki bizi hiçbir şey durduramaz. Ben bu anlamda bu farklı ve anlamlı organizasyona katkı veren; Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Keşan TSO'ya, Keşan Ticaret Borsası'na, Keşan Zihinsel Engelliler Derneği'ne, Keşan Engellileri Koruma Derneği'ne ve daha 1 yaşında olmamasına rağmen çok güzel işler başaran KİSEV'e, Sosyal Hizmet Merkezimize gönülden şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum, duyarlılıkları nedeniyle ayrı ayrı kutluyorum. Toplumsal duyarlılığımızı güçlendirmesi ümidiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam diliyorum. Dünya kadar engelin olduğu bir dünyada, engelsiz bir hayat dileklerimizle mucizeler yaratan engelli kardeşlerimize ve tüm sevgili Keşanlıları saygıyla sevgiyle selamlıyorum." şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu'nun konuşmasından sonra Engelliler Haftası farkındalığını ve engelli sevgisini simgeleyen beyaz balonlar havaya salındı ve pilav ayran ikramında bulunuldu.

