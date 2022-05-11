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Engelliler Haftası

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Engelliler Haftası

Memur-Sen Afyonkarahisar Engelliler Komisyonu Başkanı Kübra Saltık, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Memur-Sen Afyonkarahisar Engelliler Komisyonu Başkanı Kübra Saltık, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Saltık, yaptığı yazılı açıklamada, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında dünyanın farklı ülkelerinde farkındalık çalışmalarının eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti.

Engelli bireylerin, uygun ortamlar sunulduğunda eğitim, sanat, kültür ve spor alanında nice başarılara imza attığını aktaran Saltık, şunları kaydetti:

"Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak engelli bireylere karşı toplumsal bilincin, farkındalığın ve duyarlılığın oluşturulması ve engelsiz bir hayatı inşa için yaptığımız çalışmaları genişleterek sürdürüyoruz. Bir ülkede yaşayan her bir vatandaşın mutluluğunun o ülkeyi huzura kavuşturacağı bilinciyle engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırılmak için örgütlü gücümüzü, entelektüel birikimimizi seferber ediyoruz. Adil bir dünyanın mümkün olduğuna, onun da emek ve alın teri üzerine kurulacağına inanan insanlar olarak 'Engelsiz hayat, engelsiz Türkiye ve engelsiz dünya' diyoruz."

AA / Arif Yavuz - Güncel

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