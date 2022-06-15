Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi

KÜTAHYA'da 400'e yakın engelli, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı Dumlupınar şehitliğinde buluştu. Şehit düşen Mehmetçikler için dua eden engelliler, gün boyu düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi, hem de tarihi mekanları gezdi.

Kütahya Valiliği himayesinde Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü tarafından Dumlupınar Şehitliği'nde engelliler empati ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte şehitliğe gelen otizmli, down sendromlu ve işitme engelli bireyler, 30 Ağustos Zaferi'nin kazanıldığı Dumlupınar'ı gezdi. Şehitliği gezen 400'e yakın engelli, şehit olan Mehmetçikler için dua etti. Engelliler empati ve farkındalık etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çelik, "Hem özel eğitim alan çocuklarımız hem de aileleriyle bugün bu vatanın, bu toprakların kurtuluşunun altını çizildiği ve sonsuza kadar Türk toprakları olduğunun vurgulandığı alanda, gurur verici bir tablo yaşadık. Umarım 100. yıl etkinliklerimizi coşkuyla kutlar, yüzyılları kucaklayacak bir umudu hem özel eğitim alan çocuklarımıza hem gençlerimize gururla bırakırız. Bize düşen en büyük vazife de bu" dedi.

Engelli bireyler, şehitlik ziyaretinin ardından Kütahya Valiliği motivasyon ve eğitim TIR'ında gönüllerince eğlendi. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.