ENGELLİLER DENİZİN TADINI ENGELSİZ PLAJ 'DA ÇIKARTIYOR

Antalya'da engelli bireyler bu yaz da deniz keyfini Konyaaltı Sahili'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj'da çıkartıyor.

Antalya'da yaşayan ya da şehir dışından tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajı, sıcak yaz günlerinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Konyaaltı Sahili'ndeki Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj'da, fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar, duşlar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor. Engelli bireyler cankurtaran ve görevli personel yardımıyla asansör sistemi ya da özel rampalı platform ile kolay bir şekilde denize girebiliyor. Plajdan tüm yaş grubundan engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Güneşin ve denizin tadını çıkaran engelli bireyler bu hizmetten oldukça memnun.

KONFORLU VE KOLAY

Plajda rahatlıkla denize girebildiğini ifade eden Zeynep Kubilay, "Buraya severek her yaz geliyorum. En başta engelli araç park yeri olması bizlere büyük kolaylık, akülü sandalye kullanıyorum ve rampalı platform sayesinde rahatça sahile inebiliyorum. Şezlongları, asansör sistemi ve duşları bizlere uygun ve kolaylık sağlıyor. Personelbizimle yakından ilgili. Çok memnunum" diye konuştu. Yürüme engeli bulunan Tayfun Jüpiter, 3 yazdır plaja geldiğini söyleyerek, "Engelsiz plaja gelmekten çok mutlu oluyorum" diye konuştu.