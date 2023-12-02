Engelliler Atık Malzemeleri Sanata Dönüştürerek Kazanç Sağlıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bedensel engelliler, atık malzemelerden yaptıkları eşyalarla hem el becerilerini geliştiriyor hem de kazanç sağlıyor. Kadirli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından başlatılan proje kapsamında engelliler atölye çalışmalarına katılıyor ve atık malzemeleri yeniden değerlendirerek çeşitli ürünler yapıyorlar. Bu sayede hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bedensel engelliler, atık malzemelerden yaptıkları eşyalarla hem el becerilerini geliştiriyor hem de kazanç sağlıyor.

Kadirli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezince başlatılan "Atıkları Sanata Dönüştürüyoruz" projesi kapsamında bedensel engelliler atölye çalışmalarına katılıyor.

Engelliler, atölyede doğadan topladıkları ve evlerinden getirdikleri kumaş, ip, boncuk gibi atık malzemeleri yeniden değerlendiriyor.

Usta öğreticilerin koordinasyonunda engelliler, çanta, anahtarlık, ayna, çerçeve ve süs eşyaları yaparak atık malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Yaptıklarıyla el becerilerini geliştirmenin yanı sıra sosyalleşen engelliler, yeniden ekonomiye kazandırdıkları eşyaları satarak gelir de elde ediyor.

Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sinan Açıkgöz, AA muhabirine, engellilerin hem çevreyi korumak ve hem de aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla atık malzemeleri el işi ürünlere dönüştürdüğünü söyledi.

Engellilerin emek vererek yaptığı çalışmalara her zaman destek olduklarını aktaran Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Merkeze gelen engelliler, çevreden ve evden topladıkları atıkları sıfır masrafla geri dönüşümle ve sanata dönüştürüyor. Ürettikleri ürünleri burada sergiliyoruz. Maddi olarak kendilerine güzel kazançlar sağlıyorlar. Buradaki yaptıkları hem kendilerine hem de arkadaşlara güzel terapi oluyor, keyif alıyorlar. Atık malzemelerden yaptıklarının sonunu gördükleri zaman daha özverili çalışıyorlar. Bu anlamda engelli koordinasyon merkezi kendileri için çok güzel bir yer oluyor."

Yürüme engelli 2 çocuk annesi Güneş Dertli (51), atık malzemeleri değerlendirerek aile bütçesine katkıda bulunduğunu anlattı.

Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürerek kendisini daha güçlü hissettiğini aktaran Dertli, "Bizim başaramayacağımız iş yok. Engelli Koordinasyon Merkezine gelerek boş vaktimizi değerlendiriyoruz. Kendimizi güçlü ve işe yarar olarak görüyoruz. Atık malzemeleri ellerimizle geri dönüştürüyoruz. Taşlardan tablolar, soda şişelerinden vazolar yapıyoruz. O kadar çok atık malzeme var ki bunlar ellerimizde sanat eserine dönüşüyor. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Üretim için engel olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Engelli bireylerden 48 yaşındaki Baki Bilgiç ise boş zamanlarını atık malzemeleri değerlendirerek geçirdiğini ve bu işi severek yaptığını söyledi.

Usta öğretici Zuhal İnanç da engelli bireylerin evlerdeki ve doğadaki atıkları değerlendirerek güzel ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti.