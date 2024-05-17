Engelliler Ankara'da bir günlüğüne askerlik yaptı

Ankara'da 21 engelli, Ankara 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında temsili olarak bir günlüğüne askerlik yaptı.

Engelliler Haftası dolayısıyla 21 engelli için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından temsili askerlik uygulaması gerçekleştirildi.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen engelliler, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Ankara 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına geldi.

Burada üniformalarını giymelerinin ardından temel askerlik eğitimine tabi tutulan engelliler için daha sonra tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende engelliler, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Törende, Mehteran Takımı da gösteri yaptı.

Bir günlük askerlik görevini yerine getiren Samet Gökçe, askerlik duygusunu yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Askeri kamuflaj giymenin kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Gökçe, "Normalde askerlikten muafım. Bir günlük asker olmak benim için çok sevinçli ve duygulu bir an. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Babası Sezer Gökçe de çocuğunu asker olarak görmekten gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.