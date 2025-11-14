Engelli Yolcu Metrobüsün Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
Zeytinburnu'nda durakta bekleyen engelli yolcu H.C, durakta sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada metrobüsün ani fren yapması sonucu başka yolcular da hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüs, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada, durakta sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen H.C'nin (57) tekerlekli sandalyesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak perona ve metrobüs yoluna kafasını çarpan H.C. ağır yaralandı.
Kaza sırasında metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel