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Engelli ve Yaşlı Aylıkları İçin 6,3 Milyar Lira Yapıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayında engelli ve yaşlı vatandaşlar için toplam 6,3 milyar lira tutarındaki aylıkların hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan, sosyal yardımların insan odaklı ve hak temelli politikalarla sürdürüldüğünü belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayında 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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