ENGELLİ VE HASTA SEÇMENLER, SEDYEYLE OY KULLANMAYA GETİRİLDİ

KÜTAHYA'da engelli, yaşlı ile hasta seçmenler, hasta nakil aracı ve ambulansla sandık başına getirilerek oylarını kullandı.

Kütahya'da Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği genel seçimleri sabah 08.00'da başladı. Oy kullanmak isteyen engelli, yaşlı ve hasta seçmenler ise nakil ve ambulans araçları ile oy kullanacakları okula getirildi. Araçlardan sedye ve tekerlekli sandalyelere alınan seçmenler, buradan da görevlilerin yardımı ile oy kullanacakları kata kadar çıkarıldı. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından seçmenler oylarını kullandı. Evden ambulansla oy kullanmaya getirilen Emine Ercura (73), oyunu görevlilerin yardımıyla kullandıklarını söyleyerek seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.