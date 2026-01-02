Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Başvurular, bugün itibarıyla başlıyor. Son gün 16 Ocak. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımındaki görselde hibe desteğinin tutarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla, engellilerin kendi işlerini kurmasını teşvik etmek için 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına yeniden kazandırılması amacıyla da 550 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

İş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak için de 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanacak.