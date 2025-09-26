Haberler

Engelli ve Eski Hükümlü Vatandaşlar İçin Hibe Desteği Başvuruları Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, kendi işini kurmak ve sosyal projeler için fırsat sunuyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına yönelik hibe desteğine başvuruların başladığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği başvuruları başladı. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, rehabilitasyon ve işe uyum projeleriyle yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için fırsat zamanı. 'Türkiye Yüzyılı'nda sosyal devlet anlayışıyla, herkes için güçlü yarınlar. Son başvuru: 24 Ekim 2025" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
