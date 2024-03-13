Engelli Vatandaşların Sandalye Tamiri Evlerinde Yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hizmete sunulan "Mobil Tamir, Bakım-Onarım Aracı" ile engelli vatandaşların sandalyelerinin tamir ve bakımı evlerinde yapılıyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğünce, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye bakım-onarım hizmetini daha hızlı bir şekilde sunabilmek amacıyla 7 Mart itibarıyla Mobil Tamir, Bakım-Onarım Aracı hizmete sunuldu.

Mobil Tamir, Bakım-Onarım Aracı ile engelli vatandaşlar sandalyelerinden uzak kalmadan bakım ve onarımlarını evlerinde yaptırabilecek.

Engelli vatandaşlar, "0312 507 10 01" numaralı telefondan randevu oluşturarak bu uygulamadan yararlanabilecek.