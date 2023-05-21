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Engelli vatandaşlara destek için 'Hayır Çarşısı' düzenlendi

Engelli vatandaşlara destek için 'Hayır Çarşısı' düzenlendi

Güncel Haberler

Kütahya Valiliği himayesinde düzenlenen 'Hayır Çarşısı'na Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Kadınlar Komisyonu üyeleri de destek verdi. Deprem bölgesindeki engelli vatandaşlara yardım eli uzatmak amacıyla açılan çarşıda yiyecek, oyuncak ve kitap satışı yapıldı.

Kütahya Valiliği himayesinde deprem bölgesindeki engelli vatandaşlara destek amacıyla düzenlenen 'Hayır Çarşısı'na, Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Kadınlar Komisyonu üyeleri de stant açarak destek verdi.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Sera AVM'de depremden etkilenen engelli kardeşlerimiz yararına düzenlenen Hayır Çarşısı'na biz de destek verdi. Hayır Çarşısı'na katılan tüm kamu kurum kuruluşları ile STK temsilcilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Sevgi Sarıkaya, "Deprem bölgesindeki engelli kardeşlerimize yardım eli uzatmak amacıyla açılan Hayır Çarşısı'nı bizde yerimizi aldık.Stantımızda yiyecek ve oyuncak gibi ürünleri satışa sunarak gelir elde ettik. Rabbim yardımlımızı kabul etsin inşallah" diye konuştu.

Bu arada, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kütahya Şubesi de Hayır Çarşısı'nda açtığı stant ile kitap satışı yaptı. Başkan Burhan Algın, Hayır Çarşısı'nın oluşmasında ve katkıda bulunanlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Valiliği Kütahya Deprem Güncel Haberler

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