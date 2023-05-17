Engelli Vatandaşlar Temsili Askerlik Uygulaması ile Bir Günlüğüne Asker Oldu

VAN'ın Başkale ilçesinde zihinsel ve bedensel engelleri nedeniyle bu güne kadar askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, 'Temsili Askerlik Uygulaması' ile 6. Hudut Tugayında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu. Asker üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti.

VAN'ın Başkale ilçesinde zihinsel ve bedensel engelleri nedeniyle bu güne kadar askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, 'Temsili Askerlik Uygulaması' ile 6. Hudut Tugayında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu. Asker üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti.

Başkale ilçesinde engelleri nedeniyle askerlik görevini yerine getiremeyen 6 kişi için tören düzenlendi. Doğan Özen Kışlası 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve engelli aileleri katıldı. Törende asker üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanlar huzurunda yemin etti. Törende konuşan 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, engelli vatandaşların 1 günlüğüne de olsa bu şerefli üniformayı taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törende, engelli arkadaşları adına konuşma yapan Er Adem Karahan ise, hayatlarının en önemli anlarından birini yaşadıklarını anlattı. Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara protokol üyelerince terhis belgeleri, plaket ve hediyeler verildi. Törende engelli vatandaşları aileleriyle buluşup bir gün de olsa askerliği yapmanın gururunu yaşarken, Bazı aileler mutluluk gözyaşı döktü. Törenin sonunda engelliler ile aileleri hatıra fotoğrafı çektirip birlikte yemek yedi.