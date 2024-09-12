Engelli Vatandaşın Akülü Sandalyesi İçin Polislerden Yardım

OSMANİYE'de akülü sandalyesi ile ilerlerken, aracının arka sağ tekeri yoldaki yağmur suyu ızgarasına takılan engelli vatandaşın imdadına polisler yetişti. Ekip otosundan inen trafik polisi, engelli aracını iterek takıldığı yerden kurtulmasını sağladı. Yoluna devam eden vatandaş ise polislere el sallayarak teşekkür etti.

Osmaniye'de bedensel engelli bir vatandaşın akülü aracının arka sağ tekeri, Atatürk Caddesi istikametinden Adnan Menderes Bulvarı yönüne doğru ilerlerken, yoldaki yağmur suyu ızgarasına takıldı. Akülü aracını ilerletemeyen engelli vatandaşın imdadına o sırada yoldan geçen polis otosundaki ekipler yetişti. Araçtan inen trafik polisi, engelli aracı iterek takıldığı yerden kurtardı. Engelli vatandaş yoluna devam ederken, kendisine yardım eden polislere de el sallayarak teşekkür etti. O anlar ise başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü ise görüntüleri sosyal medya hesabından, "Vatandaşımızın kadrajından. Güvende olmanız bize yeter. Daima yanınızdayız" notuyla paylaştı.

Vali Erdinç Yılmaz'da aynı görüntüleri, "İşte Türk'ün polisi böyle olur. Senin gibi bir kardeşimle çalışmaktan gurur duydum. Yürekten tebrikler!" notu ile sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,