Engelli Vatandaşa Hileli Sebze Satışı Yapan Pazarcıya Soruşturma

Güncelleme:
Bahçelievler'de bir pazarcı, engelli bir vatandaşın seçtiği sebzeleri çürük olanlarla değiştirirken yakalandı. Bu olay üzerine savcılık soruşturma başlattı ve pazarcının tezgahı bir hafta süreyle kapatılırken, idari para cezası da uygulandı.

Bahçelievler'de engelli bir vatandaşın seçtiği sebzeyi tartarken çürük sebzeyle değiştiren pazarcı esnafı hakkında savcılık soruşturma başlatırken, pazarcının tezgahına belediye tarafından bir hafta kapatıldığını bildiren bir pankart asıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenibosna Cuma Pazarı'nda bir pazarcı esnafının, engelli vatandaşın seçtiği salatalıkları tezgah arkasında el çabukluğuyla değiştirip farklı ürün vermesine ilişkin görüntü üzerine soruşturma başlattı.

Pazarcı hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma açıldı.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada ise vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen pazarcının tezgahının bir hafta süreyle kapatıldığı ve satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, zabıta ekipleri bu hafta vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgahına "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır." ifadesinin yer aldığı bir pankart astı.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, pazar yerlerinin, vatandaşların güvenle alışveriş yapacağı alanlar olduğunu kaydetti.

Bahadır, "Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim görevimiz hem dürüst esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın hakkını savunmaktır. Bahçelievler'de kimse vatandaşın emeğiyle, alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez." ifadelerini kullandı.

