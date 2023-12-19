Üye Girişi
Haberler

Engelli vatandaş temsili askerlik uygulamasıyla hayalini gerçekleştirdi

Güncelleme:
Abone Ol

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan engelli İsa Kaygusuz, temsili askerlik uygulamasıyla bir günlüğüne asker oldu. Kaygusuz, askeri üniformasını giyerek eğitim aldıktan sonra terhis belgesini aldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde asker olmak isteyen engelli vatandaş, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

İlçede ikamet eden 37 yaşındaki İsa Kaygusuz, hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirmek için ailesiyle Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

İsteği kabul edilen ve askerlik vazifesini yerine getirmesi için İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan Kaygusuz, askeri üniformasını giyerek eğitim aldı.

Ardından ekiplerle yol uygulamasına katılan Kaygusuz, terhis belgesini İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı'nın elinden aldı.

Kaygusuz, bir gün askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Jandarma Bahşılı Engelliler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Seda Aktuğlu kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda Aktuğlu kaç yaşında, evli mi? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Survivor Yasin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yasin kaç yaşında, evli mi? 20 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Survivor Seda kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda kaç yaşında, evli mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İstanbulspor - Trabzonspor maçı CANLI izle! İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Survivor Begüm kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Begüm kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Ogeday kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Ogeday kaç yaşında, evli mi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya su kesintisi listesi! MasterChef 2. eleme adayları kim oldu? 19 Aralık eleme potasında kimler var? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Bursa su kesintisi listesi! 19 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title