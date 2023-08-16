Engelli torunu için 75 yaşında voleybol salonuna indi

İşitme engelli torunu için 75 yaşında sahalara inen Yılmaz Akgül, torununu voleybol antrenmanlarında yalnız bırakmıyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde eşi, engelli üç oğlu ve torunlarıyla yaşayan 75 yaşındaki Yılmaz Akgül, 13 yaşındaki işitme engelli torunu Naile'yi sosyalleşmesi için çeşitli spor alanlarına yönlendirmek istedi.

İlçede bir spor salonunda gönüllü eğitimciler tarafından voleybol kursları verildiğini duyan Akgül, torununu buraya getirmeye karar verdi.

Akgül, torununun çekingenliğini yenmesi ve kursa adapte olmasını sağlamak için eğitmenlerin de teklifiyle antrenmanlara katılmaya başladı.

Kendinden 60 yaş küçük kursiyerlerle antrenman yapan Akgül, takımların kendi aralarında yaptıkları maçlara da katılarak torunu Naile'ye destek oluyor.

"Her gün getirip götürmeye çalışıyorum"

Akgül, köyde yaşarken evlendiğini ve 1970 yılında ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından iki çocuğunun daha doğduğunu anlattı.

Çocuklarının okula gitme yaşına geldiklerinde hasta olduklarını anladıklarını dile getiren Akgül, doktora gittiklerinde ise geç kalındığının söylendiğini ifade etti.

Torunlarından sadece Naile'nin işitme engelli olduğunu belirten Akgül, antrenör Gökhan Biçici'nin de yardımlarıyla torununu voleybol oynaması için antrenmanlara başlattığını söyledi.

Torunuyla antrenmanlara katıldığını ve yorulmadan keyif alarak çalıştığını anlatan Akgül, "Hiç yorulmuyorum. Oynadıkça daha da açılıyorum. Diğer çocuklar bana dede diyor. Onların hepsi benim torunum. Onlarla antrenman yapıyoruz." dedi.

Torununun milli takıma gitmesini çok istediğini ifade eden Akgül, yetkili kişilerin Naile'yi yönlendirerek başarılı olmasına katkı vermelerini istediğini söyledi. Akgül, şunları kaydetti:

"Umarım voleybolda devam eder ve başarılarını görürüm. Süper zekası var ancak biraz çekingen. Anne ve babası konuşmadığı ve cihaz kullandığından biraz rahatsız oluyor. Çocukların aklı yetmediğinden biraz farklı davranıyorlar. Biraz da titiz. Hafif sert baksam ondan bile etkileniyor. Umarım zamanla bunu aşacak. Benim istediğim, yetkililerin bunların önünü açması. Ben evden fazla çıkamıyorum. Evdeki engelli çocuklarımın başında durmalıyım. Her gün getirip götürmeye çalışıyorum."

"Sporun sosyal ve bütünleştirici yönünden faydalanarak topluma kazandıralım istedik"

Elmadağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan Gökhan Biçici, yaklaşık 180 öğrencisinin bulunduğunu ve haftanın 5 günü üçer saat çalıştıklarını ifade ederek, polislik ile beden eğitimi ve spor yüksekokuluna hazırlananlara ücretsiz parkur imkanı sunduklarını belirtti.

Naile'nin diğer branşlara gittiğini ancak oralarda başarılı olamadığını öğrendiklerini belirten Biçici, "Durumunu öğrenince onunla ilgilenmeyi kendimize görev edindik. Sporun sosyal ve bütünleştirici yönünden faydalanarak topluma kazandıralım istedik. Yılmaz amca, 3 oğlu ve gelinin de engelli olduğunu söyleyince daha fazla ilgilenmemiz gerektiğini düşünerek Naile'yi voleybol kursumuza aldık." dedi.

Naile'nin başlarda çekingen davrandığı için dedesi Yılmaz Akgül'e uyum aşamasında torununa yardımcı olması ricasında bulunduklarını aktaran Biçici, böylelikle dede Akgül'ün de sahalara indiğini belirtti.

-"Şartlar uyarsa engelliler voleybol genç milli takımına çağırılabileceğini ifade ettiler"

Yılmaz Akgül'ün yaklaşık 3 yıldır torunuyla antrenmanlara geldiğini söyleyen Biçici, Naile'nin zamanla uyum sağladığını belirtti.

Naile'nin dedesiyle voleybol oynadığı videoların internet ortamında çok ilgi gördüğünü ifade eden Biçici şöyle konuştu:

"Bazı yetkili kişiler tarafından videolar izlenmiş. Bize ulaştılar. Şartlar uyarsa engelliler voleybol genç milli takımına çağırılabileceğini ifade ettiler. İlerleyen zamanlarda bunun olmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar böyle bir teklif almamış. Bize ne yapması gerektiği konusunda sorular sordu. Biz de burada elimizden geldiğince kendisini yetiştireceğimizi söyledik. Oraya gittiğinde kendisini göstermesi gerektiğini ve milli takımda ülkemizi temsil etmesi gerektiğini söyledik. Şimdi o bilinçle devam ediyor. İlerleyen süreçte daha iyi olacağını düşüyorum."

"Yılmaz amcayla amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz"

İlk kez özel bir öğrencisinin olduğunu anlatan Biçici, toplumsal farkındalık oluşturmak adına sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini belirterek, "Naile'yi kendi kızım gibi gördüm. Benim iki kızım var. Üçüncü kızım Naile oldu. Her alanda Naile'yle ilgileniyoruz. Sadece Naile değil, aynı durumda olan diğer sporcuları da bekliyoruz. Elimizden geldiğince yönlendiririz." dedi.

Yılmaz Akgül'ün torununun gelişimini görmesinin ardından çok mutlu olduğunu ifade eden Biçici, şunları söyledi:

"Biz bu işi ücretsiz yapıyoruz. Yılmaz amcayla amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Yolda ya da sahada ne zaman beni görse dedem yaşında biri gelip hemen boynuma sarılıyor. Daha önce torununun böyle bir faaliyette bulunmadığını, çok çekingen yetiştiğini ve şimdiye kadar kimsenin bu tür alanlarda sahip çıkmadığını söyledi. Biz sahip çıktık. Yılmaz amcanın bize gösterdiği saygı ve ettiği dualarla çok mutlu olduk. Yaptığımız işin doğru olduğunu ve amacına uygun hareket ettiğimizi anlandım. Engellilere sahip çıkıp ileriye götürmek için hepimizin işin bir yanından tutması gerekiyor."