Engelli Şükrü Doğan'a Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan yürüme engelli Şükrü Doğan'a, akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, engellilerin mutluluğuna ortak olduklarını ve yardımlarına devam edeceklerini belirtti. Doğan ise cadde ve sokaklarda rahat dolaşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan yürüme engelli Şükrü Doğan'a, akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu ile Yukarı Darıca Mahallesi'ne giderek Doğan'ı evinde ziyaret etti.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle engellileri sevindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Engellilerin mutluluğuna ortak olduklarını dile getiren Aydoğdu, "Engelliler topluma emanettir. Tüm kardeşlerimize daima hizmet vereceğiz. Özel gereksinimli çocuklar ve yetişkinlerin hayır dualarını alarak onların her zaman ve her yerde yanlarında olacağız. Tüm hayırseverlere teşekkür ederiz. Bu tür yardımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Aydoğdu ve hayırseverlere teşekkür eden Doğan ise cadde ve sokaklarda rahat dolaşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.