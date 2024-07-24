Engelli Sporcunun Halterdeki Başarısı

ANTALYA'da kullandığı motosikletle kaza yaptıktan sonra doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylediği Tarık Akat (26), halterle yaşama tutundu. Akat, daha önce 2 kez gümüş madalya kazandığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda bu kez 140 kilo kaldırıp altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya'da babasının motosikletine ilgi duyan Tarık Akat, 18 yaşına geldiğinde yarış motosikleti aldı. Akat, kullandığı motosikletle 29 Nisan 2021'de, kendisini bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Yaralanan ve vücudunun farklı noktalarında kırıklar oluşan Akat, bir dizi ameliyat geçirdi. Özellikle sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, artık yürüyemeyeceğini söyledi. Hayatı değişen Akat, tekrar ayağa kalkabilmek için spor ve fizik tedaviyle büyük mücadele verdi. Çabaları sonucu 2,5 ayda tekrar adım atmaya başlayan Akat, sonrasında haltere başladı. Akat, 2 ay gibi kısa sürede hazırlanıp katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 2 yıl üst üste gümüş madalyanın sahibi oldu. Akat, bu yıl da Ankara'da yapılan şampiyonada ise 140 kilo kaldırıp, altın madalya kazandı.

'ASLA PES ETMEDİM'

Yüzde 52 engelli olan Tarık Akat zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "3 sene önce motosikletimle trafik kazası geçirdim. Sonrasında uzun bir hastane süreci oldu. Tedavi sürecimde doktorlarım bana bir daha yürüyemeyeceğimi söyledi. Ben asla pes etmedim, spor ve fizik tedavi ile çok çabaladım. Kendimi daha iyi bir konuma getirdim ve engelli halter branşına başladım. 2022 ve 2023'te Türkiye 2'ncisi oldum. Bu sene de Türkiye şampiyonu oldum" dedi.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK İÇİN ÇABALIYORUM'

Hedeflerine ulaşmak için çalıştığını belirten Akat, "Bu sene 140 kilo kaldırarak şampiyon oldum. Çok iyi hazırlanamadım ama kendi kategorimde 10 kişiyi geride bıraktım. Şimdi daha iyi bir çalışma ile Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çabalıyorum. Asla pes etmiyorum, hedeflerime ulaşabilmek için daha çok çalışıyorum. Engel bedenimizde değil, kendi içimizde. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.