Engelli Sporcular Türkiye Şampiyonasında Derece Aldı

Kırklareli'nde sosyalleşmek için halter kursuna katılan bedensel engelli 31 yaşındaki Cansu Çoban ve ortopedik engelli 43 yaşındaki Erkan Kanatlı, katıldıkları ilk müsabakada kürsüye çıktı.

Doğuştan omurga hastalığı (meningosel) bulunan yüzde 96 bedensel engelli Çoban ve yüzde 45 ortopedik engelli Kanatlı, yaklaşık 8 ay önce Gençlik ve Spor Müdürlüğünce engellilerin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırması amacıyla başlatılan "Engelsiz Spor Projesi"ne dahil oldu.

Halter antrenörü Ayşegül Sekmen koordinesinde antrenmanlara katılan Çoban ve Kanatlı, tecrübe kazanmak ve müsabaka heyecanı yaşamak için Türkiye Halter Federasyonunca Kırıkkale'de 11-12 Haziran'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasına katıldı.

Şampiyonada Çoban 79 kilogram büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Kanatlı ise 80 kilogram büyük erkekler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Çoban ve Kanatlı, Türkiye derecelerinin ardından Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

"Kendime çok inandım, yapabileceğimi biliyordum ve başardım"

Çoban, AA muhabirine, halterde Türkiye şampiyonu derecesini aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Halter sporunda çok güzel bir yere geldiğini ifade eden Çoban, sosyalleşme ve fiziksel açıdan kendisini iyi hissetmek için kursa katıldığını belirtti.

Çok azimli ve hırslı olduğunu dile getiren Çoban, "Bir işe başladığımda devamını getiren biriyim. Hocamla 8 ay tempolu şekilde çalışmamız oldu ve o yüzden çalışmamın karşılığını aldım diyebilirim. Şampiyona çok farklı bir atmosferdi. Çok hırs yapıyorsunuz, rakipleriniz arttırdıkça siz daha fazlasını kaldırmak için çabalıyorsunuz. Kendime çok inandım, yapabileceğimi biliyordum ve başardım. İlk başta bunu o anın heyecanıyla çok fazla idrak edemedim." diye konuştu.

Dereceyle Kırklareli'ne döndüğü için mutlu olduğunu ve hala ilk günkü heyecanını hissettiğini anlatan Çoban, sosyalleşmek için başladığı sporda hedefini yükselttiğini belirtti.

Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı istediğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum ve heyecanlıyım. İnşallah dünya şampiyonluğuna ulaşırım. Bundan sonra daha hırslı, azimli ve daha tempolu çalışacağım. Dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Ben engeline çok takılan bir insan değilim hiçbir zaman. Çoğu zaman söylediğimde 'nasıl yapıyorsun', 'nasıl yapabilirsin ki' gibi tepkilerle karşılaştım ama ben kendi engelimi kendim sorun etmediğim için hiç tereddüt etmedim."

Kanatlı da 80 kilogram büyük erkekler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonda ilk denemede başarılı olamadığını, ikinci denemesinin de geçersiz sayıldığını anlatan Kanatlı, "Üçüncü kaldırış daha zor olmasına rağmen başardım. O atmosferde bulunmak harika bir şeydi. Oraya katılmak başlı başına bir motivasyon oldu bize." dedi.

Kanatlı, başarısını Gazzeli çocuklara armağan ettiğini kaydetti.

Halter antrenörü Sekmen ise antrenör olarak yetiştirdiği sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, özveriyle çalışıp başarı elde eden Çoban ve Kanatlı'ya teşekkür etti.

Çoban ve Kanatlı'nın 8 aylık çalışmayla derece aldığını anlatan Sekmen, bunun çok daha büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.