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Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Hasta Kabulüne Başladı

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Hasta Kabulüne Başladı
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Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi, ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başladı. Merkezde engellilere yönelik çeşitli rehabilitasyon hizmetleri ve sosyal alanlar bulunuyor.

HATAY'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içerisindeki ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan ve Valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı işbirliğinde yaptırılan merkezin inşası tamamlandı. Engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan modern bir yapıya sahip merkezde, ortez-protez rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra engellilere yönelik heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe yer alıyor. Resmi açılışı ilerleyen günlerde planlanan merkezin ortez-protez bölümünde bugün itibarıyla hasta kabulüne başlandı.

Merkezde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın iyi olma haline destek olmaktır. Burası hem fiziksel hem de psikolojik olarak vatandaşlarımızın iyi olma haline destek sunacaktır" dedi.

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tatar,depremin ardından bölgeye gelerek merkezin yapılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Burada esas olan sadece bacak, protez yapmak değil, bir yaşam alanı oluşturmaktı, bu proje de böyle hayata geçti. Açık ve net söylüyorum; dünyada muadili olmayan bir yaşam merkezi burası" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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