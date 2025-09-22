Haberler

Engelli Park Alanlarını Usulsüz Kullanan 60 Sürücüye 119 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli park alanlarını usulsüz kullanan 60 aracın sürücüsüne toplamda 119 bin 160 lira ceza uygulandı. Denetimler, engelli araçlarına ayrılmış park yerlerinin korunması amacıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli park alanlarını usulsüz şekilde kullanan 60 aracın sürücüsüne 119 bin 160 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezlerinin otoparkları, açık otoparklar ve caddelerde engelli araçlarına ayrılmış park yerlerini usulsüz kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun "engelli araçlarına ayrılan yerlere park etmek" maddesi kapsamında 60 araç tespit edilerek toplam 119 bin 160 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Kızılcık Şerbeti'nde kavga iddiası: Yapımcı sessizliğini bozdu

Dizi setinde kriz! Yapımcıdan 'koltuğa işedi' iddiasına yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Botsvana, Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki tarihi başarı sonrası ülkede resmi tatil ilan etti

Kazandıkları tarihi başarı sonrası ülkede resmi tatil ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.