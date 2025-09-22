Engelli Park Alanlarını Usulsüz Kullanan 60 Sürücüye 119 Bin Lira Ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli park alanlarını usulsüz şekilde kullanan 60 aracın sürücüsüne 119 bin 160 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezlerinin otoparkları, açık otoparklar ve caddelerde engelli araçlarına ayrılmış park yerlerini usulsüz kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun "engelli araçlarına ayrılan yerlere park etmek" maddesi kapsamında 60 araç tespit edilerek toplam 119 bin 160 lira idari para cezası kesildi.