Engelli oyuncu Ümit Odacı park halindeki araca çarptı... O anlar kamerada

Kazayı maddi hasarlı olarak atlatan genç ihmal nedeniyle şikayetçi olacağını söyledi

İSTANBUL - Kağıthane'de engelli oyuncu Ümit Odacı, engelli aracının frenlerinin tutması sonucu park halindeki bir araca çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, kazayı maddi hasarlı atlatan genç ihmal nedeniyle şikayetçi olacağını söyledi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.40 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre engelli aracıyla sokak üzerinde seyreden engelli oyuncu Ümit Odacı'nın frenlerinin tutmaması sonucu park halindeki araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu engelli sürücü aracında kalırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Kazanın ardından aracının başına gelen sahibi önce Odacı'da bir şey olup olmasının sordu. Yaralanma olmaması sonrası sürücü ve Odacı'nın aralarında anlaştığı öğrenildi.

"Ben bu durumdan şikayetçiyim. Ortada bir ihmal var"

Olayla ilgili konuşan engelli oyuncu Ümit Odacı, Ben bayramdan önce motorumu tamire götürmüştüm. Fren telimin kurtulduğu yeri tekrar yapmışlardı. Ardından frenimin yüzde 60 oranında tutmadığını söyledim. Bayramdan sonra gelmem gerektiğini ve tekrar bakacaklarını söylediler. Pazartesi günü motorumu götürdüm. 2 saat bekledim. Tekrar bakıldığında abiye, 'Tekrar frenler tutmamazlık yapmaz değil mi?' diye sordum. Bana sıkıntı olmayacağını ve rahat olmam gerektiğini söyledi. Sonrasında evime giderken frenim birden boşaldı, fren teli koptu. Telin kopmasıyla ben yokuş aşağı gidiyordum. O yüzden bir yere vurmak zorundaydım. Komşunun aracına vurarak durabildim. Göz altımda çizik oluştu. Beni Allah korudu. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Ortada bir ihmal var. En ciddi şekilde şikayetimi her yere dile getireceğim" dedi.