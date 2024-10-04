HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Engelli öğretmenler, atama bekliyor. Aatama beklediği sırada kanser hastalığı nükseden Işıl Taşlı, "Bizler zaten hayata 1-0 yenik başlamışız ve hayata 1-0 yenik devam ediyoruz. Buna rağmen de lisans eğitimlerimizi başarıyla tamamlamışız. Öğretmen olmanın tüm kriterlerini taşıyoruz. Engelli öğretmen ataması bize verilen bir haktır. Sayı gözetmeksizin ve branş ayrımı yapılmaksızın bizlerin atamasının yapılması ivedilikle gerekiyor" dedi.

Engelli öğretmenler, sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e atama çağrısında bulunuyor. Bu öğretmenlerden birisi de Işıl Taşlı. Taşlı'nın atama beklediği sırada kanser hastalığı tekrar nüksetti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Taşlı, 2024 Engelli KPSS sınavına girdiğini, sınav sonuçlarının açıklandığını ve ÖSYM'nin branş bazlı sıralamalarını dahi açıkladığını belirtti.

Taşlı, yaşadığı süreci "Şu an atamayı alabilmek için mücadele veriyoruz. Ben kanser tedavisi gören bir öğretmenim. Hatta atlattığımı düşündüğüm hastalığımın 3 gün önce metastaz yaptığını öğrendim. Sil baştan aynı acıları, aynı sıkıntıları tekrar çekip yeni bir tedavi sürecine başlayacağım. Benim durumumda olan hastanede çok zor hastalıklarla mücadele eden arkadaşlarım var" diye anlattı.

Taşlı, engelli öğretmenlerin atamalarının yapılması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, şöyle konuştu:

"Bu atama sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Takvim ve kontenjan olarak bunun bir standarda bağlanması gerekir. Ama biz mücadele ederken çok yoruluyoruz. Bizler zaten hayata 1-0 yenik başlamışız ve hayata 1-0 yenik devam ediyoruz. Buna rağmen de lisans eğitimlerimizi başarıyla tamamlamışız. Öğretmen olmanın tüm kriterlerini taşıyoruz. Engelli öğretmen ataması bize verilen bir haktır. Sayı gözetmeksizin ve branş ayrımı yapılmaksızın bizlerin atamasının yapılması ivedilikle gerekiyor.

Çünkü bu süreç var olan hastalıklarımızın tetiklenip daha ağır pozisyonlara gelmesine sebep oldu. Bunun bir örneği benim. Diğer arkadaşlarımın ayrı hikayeleri var. Aralarında depremde uzvunu kaybeden arkadaşlarımız, ortopedik engeli olan arkadaşlarımız, az gören arkadaşlarımız, işitme engelli arkadaşlarımız var.

Özel okullar bizlerle çalışmak istemiyorlar. Bizleri istihdam etmek istemiyorlar. Bizlerin yeri devlet kadrolarıdır. Sayıca da çok azız. Bu kadar büyük bir devletin bu kadar az sayıdaki engelli öğretmenini, dezavantajlı bireyleri devlet kadrolarına atamaları gerçekleştirmesi çok zor olmasa gerek düşünüyorum. Biz tüm kriterleri taşıyan engelli öğretmen arkadaşlarımızın toplu bir şekilde atanmasını talep ediyoruz."