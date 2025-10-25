Engelli Öğrenciler Zeytin Hasadı Yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, okul bahçelerinde bulunan zeytin ağaçlarının hasadını gerçekleştirdi. Öğretmenler ve velilerin desteklediği etkinlikte toplanan zeytinler, zeytinyağı sıkımına gönderilecek.
Öte yandan, elde edilen zeytinyağları, ilerleyen günlerde okulda düzenlenecek etkinlikle tanıtılacağı ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirileceği öğrenildi.