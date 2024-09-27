Engelli Öğrenciler İçin Sebze Fidesi Dikimi Etkinliği Düzenlendi

İzmir'in Bayındır ilçesinde engelli öğrencilerin katılımıyla serada sebze fidesi dikimi yapıldı.

Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde 2020'de bir dönümlük alana kurulan sera, öğrencilerin doğayla iç içe eğitim almasına olanak sağlıyor.

Projeyle engelli öğrenciler, kış için serada öğretmenlerinin de yardımıyla ıspanak, karnabahar, lahana, kereviz, brokoli, kabak, marul ve maydanoz fidesi dikti.

Öğrencilerin üretim aşamalarında yer almalarının önemine değinen kurum müdürü Ezgi Balcı, bu sayede öğrencilerin kendilerini ifade edebilme ve özgüvenlerini geliştirme imkanı bulduklarını söyledi.