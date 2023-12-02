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Engelli öğrenciler hayatın ritmini "Engelsiz bando" ile yakaladı

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Kırklareli'nde zihinsel engelli öğrenciler "Engelsiz bando" takımında hayatın ritmini yakaladı.

Kırklareli'nde zihinsel engelli öğrenciler "Engelsiz bando" takımında hayatın ritmini yakaladı.

Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu yönetimi, engelli öğrencilerin sosyalleşmesi, hayata bakış açılarının değişmesi ve okullarına olan ilginin artması amacıyla "Engelsiz bando takımı" kurmaya karar verdi.

Ardından okulun müzik öğretmeni İlker Gülmüş tarafından 5 kişiden oluşan bando takımı kurularak çalışmalarına başladı.

Haftanın 5 günü 2 saatlik ritim çalışması yapan öğrenciler, 2 yılda 50'ye yakın etkinlikte görev aldı.

Gülmüş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine, bando takımını farkındalık oluşturmak amacıyla kurduklarını söyledi.

Bando ekibinde görev alan engelli öğrencilerin, dikkat ve öz güvenlerinin arttığını gözlemlediklerini ifade eden Gülmüş, öğrencilerin birlikte çalışarak daha da sosyalleştiklerini anlattı.

Kentte düzenlenen birçok etkinlikte görev aldıklarını dile getiren Gülmüş, "Müzik öğrencilerin daha dikkatli olmasını sağlıyor. Bir arada çalışmayı öğretiyor, beraber aynı anda aynı zamanda hareket etmeyi öğretiyor. Aynı şekilde okula devamsızlık yapan bir iki tane öğrencimiz vardı, onların sürekli okula gelmesini sağlıyor." diye konuştu.

Grubun sayısını artırıp daha büyük etkinliklere imza atmayı hedeflediklerini anlatan Gülmüş, katıldıkları etkinliklerde vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Gülmüş, öğrencilerin engelleri müzik ile aştıklarına inandıklarını ifade ederek, "Amacımız beraber çalışmayı öğretebilmek. Çocukların içindeki o yetenekleri çıkarabilmek." dedi.

"Müziği çok seviyorum"

Öğrencilerden Medine Çaçu ise bando takımında yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Okulunu çok sevdiğini dile getiren Çaçu, "Müziği çok seviyorum. Davul çaldığımda çok heyecanlanıyorum. Konserlere gittiğimizde herkes bize bakıyor, bize alkış yapıyor. Çok seviniyoruz." dedi.

Semanur Baş ise müzik ile hem eğlendiklerini hem de eğlendirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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