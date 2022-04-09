BURSA (İHA) - Engelli öğrenciler, aşçılıktaki başarılarıyla göz doldurdu

BURSA - Bursa'da eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler Bolu'da düzenlenen yarışmada yaşıtlarıyla yarışarak 100 tam alıp şampiyon oldu.

Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler Yasin Hallı ve Muhammet Emir Gişil, öğretmenleri Recep Aslan, ile birlikte Bolu'da düzenlenen İmparatorluk Mirası Osmanlı Saray Mutfağı Liseler Arası Yemek Yarışması'na katıldı. Yaşıtlarıyla yarışan engelli öğrenciler yaptıkları kestaneli irmik helvasıyla jüriden 100 tam puan alarak şampiyon oldu. Yasin Hallı ve Muhammet Emir Gişil, 57 okulun katıldığı yarışmada birinci olup altın madalyanın sahibi oldu. 57 okulu geride bırakarak şampiyon olan öğrenciler ve öğretmenleri büyük mutluluk yaşadı.

Öğrencileriyle katıldıkları yarışmadan 100 puan alarak birinci olduklarını ifade eden Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Recep Arslan, "Bolu'da yapılan liseler arası yemek yarışmasında öğrencilerimiz Bursa'yı ve okulumuzu temsil ettiler. Biz yarışmaya kestaneli irmik helvasıyla katıldık. Öğrencilerimiz Yasin Hallı ve Muhammet Emir Gişil, yaptıkları kestaneli irmik helvasıyla 100 tam puan alarak bizi onurlandırdılar. Bizim öğrencilerimiz zihinsel engelli ama yarışmada yaşıtları öğrencilerle birlikte yarışarak 100 tam puan alıp şampiyon oldular. Bolu'da düzenlenen yarışmaya 45 farklı ilden 57 okul katıldı. Yoğun katılım içinden birinci gelmeyi başardılar" dedi.

Öğrencilerinin büyük bir başarı elde ettiğini ifade eden okul Müdürü Mahmut Bekiroğlu, "Bolu'da yapılan Osmanlı mutfağıyla alakalı yarışmada öğrencilerimiz katıldı. Bu yarışmada öğrencilerimiz kestaneli irmik helvası yaparak birinci olmayı başardı kendilerini tebrik ettik bizi çok mutlu ettiler" şeklinde konuştu.