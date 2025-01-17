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Engelli Öğrenci Medine'nin Okulda İlk Karne Heyecanı

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Rize'de engelli olduğu için evde eğitim gören 15 yaşındaki Medine Nur Şen, ilk kez okula giderek karne heyecanı yaşadı. Babasını kaybetmesinin ardından güzel bir anı yaşaması için okula getirilen Medine, arkadaşları gibi okulda karnesini aldı.

Evde eğitim gördü, karne heyecanını ilk kez okulda yaşadı

RİZE - Rize'de engelli olduğu için evde eğitim gören 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Medine Nur Şen, karne heyecanını ilk kez okulda yaşadı.

Rize'de yaşayan ve engelli olduğu için daha önce hiç okula gitmeyen 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Medine Nur Şen, eğitimini 1. sınıftan buyana evde aldı. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde de evde eğitim görerek tamamlayan Medine bu kez karnesini evinde değil diğer arkadaşları gibi olması gerektiği yerde, tekerlekli sandalye ile getirildiği okulunda aldı.

1,5 ay önce babasını kaybettiği için hem moral olması hem de güzel bir anı yaşaması için okulu Ali Metin Kazancı Anadolu Lisesi'ne getirilen Medine karnesini ve notları sayesinde hak ettiği Teşekkür Belgesi'ni çok sevdiği öğretmeni Aynur Yılmaz ve Okul Müdürü Nurettin Şentürk'ün elinden aldı. Medine'nin karne heyecanı ise gözlerine yansıdı.

Engelli Öğrenci Medine'nin Okulda İlk Karne Heyecanı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Güncel
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