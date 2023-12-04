Engelli öğrenci Asya için okula asansör yapıldı

Yalova'da yatay mimariye sahip 2 katlı okulda okuyan engelli öğrenci Asya Çuğ'un, arkadaşlarıyla üst kattaki kantin, kütüphane, konferans salonu ve sınıfları dolaşabilmesi için asansör yaptırıldı.

Yalova merkezde bulunan 28 derslikli 75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu 2-F sınıfında öğrenim gören 7 yaşındaki Asya Çuğ, okulun üst katında bulunan kantin, kütüphane, konferans salonunu kullanamıyor, aynı kattaki sınıflarda eğitim gören arkadaşlarını göremiyordu.

Minik Asya'nın asansör talebinin bildirilmesi üzerine proje yaptıran İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, iki katlı binada daha önce ihtiyaç duyulmaması üzerine iptal edilen asansörü yeniden yaptırıp faaliyete aldırdı.

Asya'nın sevincine ortak olabilmek için okulu ziyaret eden Akmeşe, asansörün, devletin özel gereksinimi olan vatandaşlara hassasiyetinin göstergesi olduğunu belirtti.

Okulun yatay mimarili 28 derslikli bir ilkokul olduğunu belirten Akmeşe, "İki katlı olmasına rağmen büyük bir okul. İlk projesinde asansör olmasına rağmen ihtiyaç duyulmaması gerekçesiyle zamanla iptal edilmiş. Ancak Asya öğrencimiz bu okulun öğrencisi olduğunda kantinin üst katta olması hem de diğer sınıflardaki arkadaşlarıyla irtibata geçememesinden kaynaklı bizlerden bir talebi oldu. Biz de Asya'mızın bu talebine duyarsız kalamadık ve okulumuzun asansörünü projelendirerek yeniden hayata geçirme gayretimiz oldu. Bu asansör aslında devletimizin engelli vatandaşlara bakışının bir göstergesidir. Bizim de 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası'nda Asya'mıza bir hediyemiz olacaktır." diye konuştu.

Annesi Çağla Çuğ ile okula gelen minik Asya ise, "Asansör yaptırıldığı için çok mutluyum. Asansörü yapan kişilere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Akmeşe ile asansöre binerek üst kata ilk defa çıkan, kantinden alışveriş yapıp diğer sınıflardaki arkadaşlarını ziyaret eden Asya'nın mutluluğuna arkadaşları da ortak oldu.