Haberler

Engelli Oğluna Tek Başına Bakmaya Çalışan Baba Destek Bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Hamza Zariç, boşandıktan sonra zihinsel ve bedensel engelli oğlu Bulut'a 8 yıldır tek başına bakıyor. Maddi zorluklarla mücadele eden Zariç, oğlunun ameliyatı için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım talep etti.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Hamza Zariç (51), eşinden boşandıktan sonra zihinsel ve bedensel engelli oğlu Bulut'a (18), 8 yıldır tek başına bakıyor. Kirada kalan ve oğlu Bulut'a hem babalık hem annelik yapan Zariç, "Ameliyat olması için desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan Hamza Zariç, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen oğlu Bulut'a hem babalık hem annelik yapıyor. Bulut'un tüm ihtiyaçlarını karşılayan baba Zariç, 8 yıl önce eşinden boşanınca büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Oğlunun engel durumundan dolayı hiçbir iş yapamayan baba Zariç, "Maddi durumum iyi olsaydı çocuğumu Ankara'ya tedaviye götürecektim. Şu an çocuğumun engelli maaşıyla geçiniyorum. Ameliyat olması için desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

'BİR GÜNÜM ÇOCUĞUMLA GEÇİYOR'

Zariç, "Benim bir günüm çocuğumla geçiyor. Çok büyük zorluklar çekiyorum. Gece bazen geç uyuyunca ben de uyuyamıyorum. Gündüz kalkar kalmaz, kahvaltısını yaptırıyorum ve sonra da ilaçlarını veriyorum. Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen Bulut'a 8 yıldır tek başıma bakıyorum. Hem babalık hem annelik yapıyorum. O beni çok seviyor, ben de onu. Bulut'un okula gitmesini çok isterdim. Ama engel durumundan dolayı gidemiyor. Ömrümü oğluma adadım. Epilepsi hastası. Uyku ilacı da kullanamıyoruz. O yüzden sabaha kadar beklediğim zamanlar çok oluyor" diye konuştu.

'RABBİM HİÇBİR BABA VE ANNEYİ BU DURUMA DÜŞÜRMESİN'

Sabah ilk uyandığında evin temizliği yaptığını, daha sonra Bulut'un banyosunu yaptırıp, kıyafetlerini değiştirdiğini anlatan Zariç, "Dışarıya çok nadir çıkıyorum. Çıktığımda da oğlumu yanıma alıp, öyle gidiyorum. Rabbim hiçbir baba ve anneyi bu duruma düşürmesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.