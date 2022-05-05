ENGELLİ MOTOSİKLETİNE TUTUNAN GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK

ADANA'da akan trafikte engelli aracına tutunarak yolculuk yapan patenli 2 genç, olası kazalara davetiye çıkardı.

Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda bir ortopedik engellinin kullandığı, arkasında 'engelli aracı' yazan 3 tekerlekli motosikleti gören patenli 2 genç, araca tutundu. Akan trafikte bir süre bu şekilde yolculuk yapan gençler, çevredekilerin uyarılarına da aldırış etmedi. Bazı araç sürücülerinin korna çaldığı gençler, kazaya davetiye çıkardı. Trafik ışıklarında motosikletin durmasıyla birlikte aracı bırakan gençler daha sonra akan trafikte ilerleyerek gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel