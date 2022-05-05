ENGELLİ MOTOSİKLETİNE TUTUNAN GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ENGELLİ MOTOSİKLETİNE TUTUNAN GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADANA'da akan trafikte engelli aracına tutunarak yolculuk yapan patenli 2 genç, olası kazalara davetiye çıkardı.

ADANA'da akan trafikte engelli aracına tutunarak yolculuk yapan patenli 2 genç, olası kazalara davetiye çıkardı.

Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda bir ortopedik engellinin kullandığı, arkasında 'engelli aracı' yazan 3 tekerlekli motosikleti gören patenli 2 genç, araca tutundu. Akan trafikte bir süre bu şekilde yolculuk yapan gençler, çevredekilerin uyarılarına da aldırış etmedi. Bazı araç sürücülerinin korna çaldığı gençler, kazaya davetiye çıkardı. Trafik ışıklarında motosikletin durmasıyla birlikte aracı bırakan gençler daha sonra akan trafikte ilerleyerek gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Yüregir, Engelli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title